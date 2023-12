O tradicional Show da Virada marca a passagem de 2023 para 2024 na telinha da Globo e do Globoplay com Fernanda Rodrigues e Douglas Silva, a Alícia e o Cláudio, de Fuzuê, no comando da atração, que vai ao ar neste domingo (31) após o Fantástico. Já no canal por assinatura Multishow, o público poderá conferir um compacto dos melhores momentos exibido na primeira segunda-feira do ano (1).