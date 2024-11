Em tempo real Notícia

Primeiras medições da nova estação de monitoramento apontam como boa a qualidade do ar em Porto Alegre

Com investimento do governo estadual, equipamento foi instalado no Centro Estadual de Treinamento Esportivo do Rio Grande do Sul (Cete), no bairro Menino Deus. A Capital não tinha esse serviço desde 2015

11/11/2024 - 15h01min Atualizada em 11/11/2024 - 15h11min Compartilhar Compartilhar