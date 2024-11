104 quilos

Elefanta de Sumatra, espécie em grave risco de extinção, nasce na Indonésia

Existem no máximo 2,8 mil animais do tipo no mundo, segundo o Fundo Mundial para a Natureza

05/11/2024 - 07h18min Atualizada em 05/11/2024 - 11h41min