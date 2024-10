O governo do Estado lançou, na manhã desta terça-feira (15), o Planejamento de Contingência para Desastres Socioambientais do Rio Grande do Sul, que será elaborado em parceria com a Agência da Organização das Nações Unidas para Refugiados (Acnur) e com o apoio do Ministério Público. O evento ocorreu no Hotel Deville Prime, na zona norte de Porto Alegre, e foi seguido de um workshop para identificação de riscos e medidas antecipatórias.