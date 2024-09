Mudanças climáticas Notícia

Tufão Yagi deixa cerca de 180 mortos no Vietnã

Fenômeno provocou a evacuação de centenas de habitantes de Hanói devido à cheia do rio Vermelho. As chuvas causaram inundações também no Laos, na Tailândia e em Mianmar

11/09/2024 - 15h58min