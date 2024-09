Qualidade do ar cai em Porto Alegre, mas chuva deve melhorar o cenário no fim de semana

Com concentração de material particulado fino – poluentes menores e mais agressivos à saúde – 5.7 vezes acima do recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o ar de Porto Alegre foi classificado como "moderado", com 87 IQA, pela agência suíça IQAir na manhã desta sexta-feira (20), 30 pontos a mais do que o índice de quinta-feira (19). A projeção ainda indica uma leve melhora no sábado (21) e no domingo (22), resultado da instabilidade que atua sobre o Rio Grande do Sul e auxilia na dispersão pontual da fumaça dos incêndios que circula na atmosfera.