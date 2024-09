A chuva registrada em Porto Alegre na semana passada estava contaminada por conta da fumaça das queimadas, segundo o Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). A análise afirma ainda que a situação não deverá causar impactos negativos na qualidade da água captada para tratamento no Guaíba.