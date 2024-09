A madrugada desta quinta-feira (19) marcou o retorno da fumaça dos incêndios florestais ao Rio Grande do Sul. O Serviço de Monitoramento Atmosférico do Copernicus mostra a chegada da nuvem com vestígios das queimadas na metade Norte, especialmente em áreas da Fronteira Oeste e Região Noroeste durante a manhã, e projeta o avanço da pluma sobre todo o território gaúcho até a madrugada de sexta-feira (20).