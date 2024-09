A atmosfera do Rio Grande do Sul será novamente encoberta pela fumaça dos incêndios que atingem o Brasil e países vizinhos. Em queda desde sábado (14), a concentração de poluentes sobre o Estado vai aumentar gradativamente a partir de quinta-feira (19) e piorar a qualidade do ar em todas as regiões do RS, aponta projeção do Serviço de Monitoramento Atmosférico Copernicus e dados via satélite da agência suíça IQAir.