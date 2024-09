A temperatura poderá ficar até 5ºC acima da média a partir do meio-dia desta terça-feira (10) em uma faixa do RS que se estende da Fronteira Oeste ao Litoral Norte, indica novo alerta de onda de calor do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Com severidade amarela, o aviso é válido até as 23h de quarta-feira (11)