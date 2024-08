Previsto originalmente para começar no fim do inverno, o fenômeno climático La Niña, até o momento, está confirmado, mas há incertezas. Enquanto parte dos modelos meteorológicos indicam atraso para o início do evento, outros preveem redução na intensidade da atuação. Até mesmo a ausência do fenômeno não é totalmente descartada. Com isso, são esperadas mudanças nos efeitos sentidos no clima do Rio Grande do Sul e do Brasil.