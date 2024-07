Veja em mapas a trajetória e a evolução do furacão Beryl

Beryl é o primeiro da temporada de furacões deste ano na porção norte do Oceano Atlântico. O fenômeno impressionou os especialistas. Formado na sexta-feira (28) nas Antilhas, na América Central, no sábado (29) Beryl já era um furacão de categoria um. No domingo (30), subiu para a categoria quatro, tornando-se o primeiro furacão dessa magnitude a ser registrado em um mês de junho, já que o esperado para eventos climáticos desse tipo é que aconteçam entre agosto e setembro.