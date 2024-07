O final de semana deve ser gelado e chuvoso no Rio Grande do Sul. Neste sábado (13), a temperatura oscila entre 0ºC e 15ºC, mas a sensação térmica deve ser ainda menor. Já a chuva deve variar entre 20 milímetros a 100 milímetros no Estado, começando à tarde. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu um alerta amarelo e outro laranja para boa parte do Estado.