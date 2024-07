Nos EUA, incêndio florestal na Califórnia queima área maior do que Los Angeles

O maior incêndio florestal da Califórnia este ano, batizado Park Fire, foi um dos mais de 100 incêndios queimando nos Estados Unidos no domingo (28) de acordo com o Centro Nacional Interagências de Incêndios norte-americano. Até domingo, o incêndio havia queimado uma área maior do que a cidade de Los Angeles, escurecendo o céu com fumaça e mobilizando milhares de bombeiros. O incêndio abrangia mais 1.455 quilômetros quadrados no interior do norte da Califórnia.