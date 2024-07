O frio intenso que tem castigado os gaúchos deve começar a perder força gradualmente nos próximos dias. Nesta terça-feira, por exemplo, 13 municípios do Rio Grande do Sul registraram índices negativos de temperatura ao amanhecer. Segundo Marcelo Schneider, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de que os termômetros subam aos poucos, com a presença de um frio mais úmido, principalmente na faixa leste do RS.