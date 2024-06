O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para o risco de tempestade a partir das 15h desta sexta-feira (14) em parte do Rio Grande do Sul. De acordo com o aviso, válido até 23h59min de sábado (15), a chuva deve atingir municípios da região Sul, da Campanha, da Fronteira Oeste e do Centro.