A terça-feira (2) será marcada pela instabilidade em grande parte do Rio Grande do Sul. A única região sem chuva é o Extremo Sul, que terá nebulosidade. Na Região Metropolitana, incluindo Porto Alegre, no Litoral e na Fronteira Oeste, a condição é de chuva fraca a moderada ao longo do dia. Já na Serra e no Norte, será um dia de sol, porém, devem ocorrer pancadas de chuva à tarde.