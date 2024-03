A sexta-feira (15) será marcada pela virada no tempo no Rio Grande do Sul. A instabilidade se espalha sobre todo o território gaúcho. A chuva diminui a sensação de calorão, no entanto, a temperatura segue elevada. Na Fronteira Oeste, na Campanha e no Sul, a condição é de muita nebulosidade, chuva e poucas aberturas de sol. No restante do Estado, em regiões como a Serra, o Norte, as Missões e a Metropolitana, o sol aparece ao longo do dia, com previsão de pancadas de chuva à tarde.