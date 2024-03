Nesta quinta-feira (14), a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul (Sema RS) emitiu um alerta que indica a possibilidade de tempestades, chuva forte e queda de granizo nos próximos dias em todo o território gaúcho. Uma área de baixa pressão, o fluxo de umidade e o avanço de uma frente fria sobre o oceano são os motivos da instabilidade. O aviso tem validade até domingo (17).