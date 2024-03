A temperatura chegou a 35ºC em Porto Alegre nesta quinta-feira (14). O aumento da temperatura é resultado de uma onda de calor, com dias ensolarados especialmente nas regiões das Missões, Metropolitana, Serra e Norte. As temperaturas devem seguir subindo até por volta das 16h, segundo a Climatempo. Esta é a última onda de calor prevista antes da troca de estações, que ocorre no dia 20 de março, com o início do outono.