A sexta-feira (22) será marcada pelo tempo firme em todo o Rio Grande do Sul. Após a passagem de uma frente fria que trouxe instabilidade para diversas localidades no Estado, incluindo a Região Metropolitana, a temperatura cai em todo o território gaúcho. O sol aparece entre nuvens e não chove no RS. Uma massa de ar seco e frio se estabelece na Região Sul e deve deixar a umidade relativa do ar baixa.