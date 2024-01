A sexta-feira (26) será de tempo firme no Rio Grande do Sul, com o sol predominando em todas as regiões do território gaúcho. No entanto, na Região Metropolitana, na Serra e no Norte, podem ocorrer pancadas isoladas de chuva à tarde. Além disso, no Litoral Norte, no Litoral Sul, na Serra, no Noroeste, na Região Metropolitana, na Região Central e na Região Sul, ocorrem rajadas de vento intensas, de até 50km/h.