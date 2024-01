A quarta-feira (3) será chuvosa em quase todo o Rio Grande do Sul. Na Região Metropolitana, o sol aparece, mas o tempo permanece abafado, com pancadas de chuva concentradas na segunda metade do dia. Na Serra, há chance de chuva a qualquer momento, com muita nebulosidade. No Litoral, existe a possibilidade de temporais localizados em algumas cidades. Já na Fronteira Oeste, o tempo permanece firme, sem chuva.