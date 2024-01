O aparecimento de palometas (Serrasalmus maculatus) em Bom Princípio, no Vale do Caí, gerou alerta da prefeitura e preocupação de moradores. Ao chegar a novos ambientes, a espécie de piranha que é carnívora e exótica causa desequilíbrio no ecossistema, já que se alimenta de espécies nativas. Consequentemente torna os peixes mais escassos para pescadores e prejudica a economia.