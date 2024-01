Uma jiboia de 1,8 metro foi encontrada por moradores do bairro Feitoria, em São Leopoldo, no Vale do Sinos, na tarde desta quarta-feira (3). O animal foi capturado pelo Grupamento de Defesa Ambiental (GDA) da Guarda Municipal de São Leopoldo, e encaminhado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Ibama, em Porto Alegre.