O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas para tempestades em todo o Rio Grande do Sul neste domingo (14). O primeiro vale até a meia-noite e indica perigo e contempla pontos da região metropolitana de Porto Alegre e das regiões sul, litoral, fronteira oeste, campanha e central. A chuva pode chegar a 60 milímetros por hora, ou 100 milímetros no acumulado do dia. Há possibilidade de rajadas de vento de até 100 km/h e queda de granizo. O Inmet destaca que há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e até alagamentos.