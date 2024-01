A notícia não é tão positiva para quem está veraneando nas praias do Rio Grande do Sul neste fim de semana. No sábado (13), o tempo fica firme, mas a temperatura não sobe muito. Ainda podem ocorrer rajadas de vento. Já no domingo (14), o dia inicia com sol e calorão, mas, a partir da tarde, serão registradas pancadas de chuva no Litoral Norte e no Litoral Sul.