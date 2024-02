Quase três dias após a tempestade que atingiu Porto Alegre, nesta sexta-feira (19) milhares de moradores ainda estão sem energia elétrica em diferentes pontos da Capital. Um dos motivos levantados para o colapso do sistema de abastecimento seria a proximidade de árvores com fios e postes, opinião contrária à de Odilon Duarte, coordenador do curso de Engenharia de Energias Renováveis da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).