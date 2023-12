Os gaúchos acordaram sob impacto de tempestades elétricas na madrugada desta sexta-feira (29). Algumas das grandes cidades do Rio Grande do Sul registraram quase 5 mil raios ao amanhecer, conforme levantamento do serviço meteorológico Climatempo, a pedido de GZH. A maior parte das descargas aconteceu no curto espaço de duas horas, entre 3h e 5h, a depender da região do Estado.