Elon Musk discute com chefe do poderoso fundo soberano da Noruega

O homem mais rico do mundo, o bilionário Elon Musk, entrou em conflito com o norueguês Nicolai Tangen, chefe do maior fundo soberano do planeta, depois que ele se opôs à sua remuneração de aproximadamente 50 bilhões de dólares (R$ 294 bilhões, na cotação atual) de acordo com uma troca de mensagens publicada nesta terça-feira (28).