Terça-feira terá predomínio do sol, mas possibilidade de pancadas de chuva no RS

A instabilidade segue pairando sobre o Estado, que tem momentos de sol, mas, também, de chuva. Renan Mattos / Agencia RBS

Apesar do sol predominar no Rio Grande do Sul na maior parte desta terça-feira (28), existe previsão de pancadas de chuva em diversos pontos do Estado: Missões, Norte, Serra, Porto Alegre e Região Metropolitana.

Nas demais regiões, o sol segue predominando e as temperaturas se elevam ao longo do dia, segundo a Climatempo. Em Pelotas, na região Sul, por exemplo, existe risco de chuva passageira, mas, durante a noite, o tempo deve ser firme. A mínima será de 23ºC e a máxima de 28ºC.

Em Porto Alegre, a temperatura segue elevada, entre 20ºC e 32ºC. O sol aparecerá durante a manhã, mas, no final da tarde e durante a noite, as pancadas de chuva também devem se fazer presentes. O mesmo deve ocorrer no Litoral Norte, com Capão da Canoa marcando entre 21ºC e 26ºC.

Na Fronteira Oeste, nada de chuva prevista para terça. Em Uruguaiana, predomínio do sol na manhã e na tarde, mas, durante a noite, muitas nuvens tomam conta. A mínima será de 23ºC e a máxima de 34ºC.

Próximos dias

Na quarta-feira (29), as instabilidades se espalham por todo o Estado, provocando chuva, que pode ocorrer entre o fim da manhã e o começo da tarde. As pancadas podem vir acompanhadas de trovoadas — não se descarta chuva mais intensa, com temporais localizados, especialmente nas Missões e no Norte. Para as regiões Central, Metropolitana, dos Vales e Sul, pancadas de chuva.