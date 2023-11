A tempestade Ciaran, que afeta a Europa desde quinta-feira (2), provocou pelo menos 10 mortes no continente e provocou muitas perturbações em vários países, com portos fechados e voos cancelados. A tempestade, que segue em direção ao leste depois de atingir a costa atlântica, deixou três mortos na Toscana, centro-norte de Itália, onde provocou chuvas de níveis recordes, anunciaram as autoridades locais.