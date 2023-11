Nesta sexta-feira (24), a estabilidade predomina no Rio Grande do Sul, já que um sistema de alta pressão atua sobre o Estado, inibindo a formação de nuvens carregadas. Em grande parte do território gaúcho, o sol aparece com poucas nuvens, podendo haver presença de vento de moderada intensidade ao longo do dia. A exceção é o Noroeste, onde podem ocorrer pancadas de chuva rápida e isolada.