As negociações para debater medidas contra a poluição causada por plásticos começaram nesta segunda-feira (13) no Quênia, com a participação de representantes de 175 países. Os países participantes se comprometeram no ano passado a concluir em 2024 um tratado apoiado pela ONU para enfrentar o drama dos plásticos, onipresentes nos oceanos, montanhas e mesmo no corpo humano.