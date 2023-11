O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) organiza e sedia, nesta quarta (22) e quinta-feira (23), o seminário Realidade das Mudanças Climáticas: os Desafios da Governança e da Reconstrução. Durante o evento, que reunirá especialistas do tema para tratar de ações para prevenção e enfrentamento de desastres naturais, também será lançado o Gabinete de Estudos Climáticos – GabClima-MPRS.