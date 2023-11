Um iate polonês no Estreito de Gibraltar, na costa do Marrocos, foi atacado por orcas e afundou após 45 minutos, no último dia 31. Ninguém saiu ferido e o barco conseguiu atingir o porto de Tânger Med, onde a tripulação conseguiu se abrigar. A Marinha do Marrocos tentou salvar o barco Grazie Mamma II, sem sucesso. As informações são do Estadão.