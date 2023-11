O feriado de 15 de novembro, Proclamação da República, será com chuva no Rio Grande do Sul. O tempo segue instável pela baixa pressão atmosférica vinda do Paraguai que atua em todo o Estado por influência do fenômeno El Niño. Na Região Metropolitana, há alerta para alta intensidade de chuva, com possibilidade de raios e vento de até 70 km/h.