O feriadão de Finados promete ser de tempo instável em todo o Rio Grande do Sul. A quinta-feira (2) e sexta (3) devem ser de chuva em todo o Estado, devido a formação de um ciclone extratropical. Já no sábado (4), os períodos diminuem e, no domingo (5), o sol pode aparecer, tornando o final da folga prolongada mais agradável.