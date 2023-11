Nos últimos dias, Estados brasileiros têm registrado recordes de calor, principalmente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)e do Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas/Instituto Agronômico de Campinas (Ciiagro), a maior temperatura desta terça-feira (14) foi registrada em Corumbá, no Mato Grosso do Sul: 43,3°C.