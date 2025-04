Chuva, temperatura amena e nova frente fria; veja como fica o tempo no final de semana no RS

Na Serra, podem ocorrer pancadas de chuva ao longo do final de semana. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A chuva continua no Rio Grande do Sul durante o final de semana, mas em um cenário diferente do que os gaúchos observaram nos últimos dias. Não há alerta de tempestades ou tempo mais severo.

No sábado (12), o dia começa com tempo firme em todo o Rio Grande do Sul. A partir da tarde, as áreas de instabilidade voltam a se formar.

No Oeste, região das Missões e Noroeste, pode chover forte. Além disso, uma nova frente fria se aproxima do Estado, favorecendo a formação de nuvens e pancadas isoladas na Campanha e no Sul. Nas demais áreas, o predomínio será de sol entre algumas nuvens.

A temperatura continua amena no final de semana. No sábado, Porto Alegre deve registrar entre 18°C e 28°C. Em Tramandaí, a mínima atinge os 21°C e a máxima, os 24°C. Em Passo Fundo, os termômetros variam entre 17°C e 25°C.

No domingo (13), a frente avança pela costa, provocando chuva em grande parte do território gaúcho. As pancadas podem vir de modo mais expressivo no Noroeste e no Norte. Na Região Metropolitana, nos vales e na Serra, terão intensidade moderada a forte. Já na Fronteira Oeste, o o tempo fica firme.

Em Bagé, a mínima chega aos 13°C e a máxima, aos 21°C. Em Santa Maria, a temperatura fica entre 16°C e 25°C. Em Bento Gonçalves, os índices variam entre 17°C e 23°C.

Confira como fica o tempo na sua região neste sábado (12)

Região Metropolitana

Dia de sol entre muitas nuvens. À noite, ocorrem pancadas de chuva. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 18°C e 28°C.

Campanha

Previsão de sol e aumento de nuvens ainda pela manhã. Pancadas de chuva podem ocorrer à tarde e à noite. Em Bagé, a mínima chega aos 18°C e a máxima, aos 25°C.

Fronteira Oeste

Sábado de sol entre algumas nuvens. Pode chover ao longo do dia. Em Uruguaiana, os termômetros ficam entre 17°C e 27°C.

Litoral Norte

A região deve ter predomínio de céu nublado. Há possibilidade de garoa. Em Tramandaí, a mínima atinge os 21°C e a máxima, os 24°C.

Litoral Sul

A previsão indica que o dia será de sol entre algumas nuvens pela manhã. À tarde, céu nublado com possibilidade de garoa. À noite, tempo chuvoso. Em Rio Grande, o dia começa com 20°C e pode chegar aos 23°C.

Região Central

É esperado um dia de céu nublado com possibilidade de garoa de dia e à noite. Em Santa Maria, a temperatura fica entre 18°C e 26°C.

Região Norte

Predomínio de céu nublado com possibilidade de garoa. Em Passo Fundo, os termômetros variam entre 17°C e 25°C.

Região Noroeste

A região deve ter sol com variações de nebulosidade. Noite com muitas nuvens. Há possibilidade para chuva. Em Santa Rosa, o dia começa com 17°C e pode chegar aos 22°C.

Região Sul

Sábado de sol entre muitas nuvens. Pancadas de chuva podem ocorrer à tarde e à noite. Em Canguçu, o termômetro varia entre 18°C e 25°C.

Serra

Dia com predomínio de sol entre nebulosidade variável. Em Bento Gonçalves, as temperaturas ficam entre 16°C e 25°C.

Confira como fica o tempo na sua região neste domingo (13)

Região Metropolitana

A previsão do tempo para domingo é de sol entre algumas nuvens, com possibilidade de chuva passageira. À noite, o céu fica nublado e pode chuviscar. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 20°C e 24°C.

Campanha

Domingo de sol, com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite de céu limpo. Em Bagé, a mínima chega aos 13°C e a máxima, aos 21°C.

Fronteira Oeste

Região deve ter sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite de céu limpo. Em Uruguaiana, os termômetros ficam entre 17°C e 25°C.

Litoral Norte

Tempo nublado, com possibilidade de garoa durante a manhã e à noite. Chuva é esperada à noite. Em Tramandaí, a mínima atinge os 20°C e a máxima, os 25°C.

Litoral Sul

A previsão do tempo para domingo é de sol, com muitas nuvens à tarde. À noite, a nebulosidade diminui. Em Rio Grande, o dia começa com 19°C e pode chegar aos 23°C.

Região Central

É esperado um domingo de sol entre algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo fica firme. Em Santa Maria, a temperatura fica entre 16°C e 25°C.

Região Norte

Predomínio de céu nublado. Há possibilidade de garoa de manhã. À tarde, o sol aparece, com pancadas de chuva. Tempo firme à noite. Em Passo Fundo, os termômetros variam entre 17°C e 23°C.

Região Noroeste

A região deve ter céu nublado com possibilidade de garoa o dia todo. À noite, as nuvens diminuem. Em Santa Rosa, o dia começa com 18°C e pode chegar aos 25°C.

Região Sul

Dia de sol, com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite com pouca nebulosidade. Em Canguçu, o termômetro varia entre 14°C e 22°C.

Serra

A previsão indica que o tempo fica nublado. Há possibilidade de garoa. À tarde, o sol aparece, mas podem ocorrer pancadas de chuva. Em Bento Gonçalves, temperaturas ficam entre 17°C e 23°C.

*Produção: Carolina Dill