Com o lançamento de um manual de atuação e uma série de painéis com especialistas, o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) começou o seminário Realidade das Mudanças Climáticas: os Desafios da Governança e da Reconstrução na manhã desta quarta-feira (22). A abertura do evento ocorreu por volta das 9h, no auditório Mondercil Paulo de Moraes, na sede do órgão, em Porto Alegre. A programação se estende até as 17h30min de quinta-feira (23), reunindo outras autoridades para tratar de ações para prevenção e enfrentamento de desastres naturais.