O tempo permanece instável no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (16). A passagem de uma nova frente fria, associada à atuação da baixa pressão sobre o Paraguai, faz com que a chuva se intensifique em grande parte do Estado. A Região Metropolitana é uma das cinco com risco de tempestade e fortes rajadas de vento. Na Região Central, no Sul e no Litoral Sul, a chuva dá uma trégua e o sol aparece entre nuvens ao longo do dia.