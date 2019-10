Debate Novo código ambiental motiva troca de ideias entre especialistas e público no RBS Talks Secretário estadual do Meio Ambiente, Artur Lemos Júnior, o professor da UFRGS Paulo Brack e a presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB/RS, Marília Longo do Nascimento, discutiram mudanças propostas às regras ambientais no Rio Grande do Sul