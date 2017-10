As portas do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros devem ser reabertas na próxima quarta-feira ( 1º). Na manhã deste domingo (29), após sobrevoar toda a área do parque, agentes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) constataram que o fogo, finalmente, acabou.

À reportagem, a assessoria do órgão federal confirmou que, não ocorrendo novas surpresas na mata, o parque será reaberto já na próxima quarta, para alívio das cidades do entorno, que têm suas economias baseadas, basicamente, no turismo. As informações preliminares dão conta de que apenas parte das três trilhas foi atingida pelo fogo. Diferentemente de outras atrações naturais da região da Chapada, localizadas em propriedades privadas, o parque nacional, que concentra as cachoeiras e passeios mais belos, tem entrada gratuita.

O combate ao incêndio da Chapada foi realizado por cerca de 200 brigadistas, além de outras centenas de voluntários, mas também contou com o apoio fundamental das chuvas que atingem a região neste fim de semana, condição que já era considerada decisiva para extinguir de vez as chamas.

– As chuvas são realmente fundamentais para extinguir o fogo. Temos que agradecer muito ao trabalho dos voluntários, que também deram um apoio crucial todos esses dias – disse Fernando Tatagiba, chefe do Parque da Chapada.

Apesar de ter a situação sob controle, o ICMBio ainda manterá uma equipe na região, para monitoramento, caso surjam novos focos de incêndio. Além disso, a região conta com a presença de agentes da Polícia Federal, que investiga as origens da maior catástrofe ocorrida no Parque da Chapada, em Goiás.

Depois de duas semanas de chamas, 68 mil hectares do parque viraram cinzas, o equivalente a 28% de sua área total, que desde 5 de junho passou a ser de 240 mil hectares. Em termos de perdas de fauna e flora porém, trata-se de um estrago difícil de ser quantificado.

O fogo faz parte do processo de renovação do Cerrado e suas espécies são resistentes a incêndios, mas não nas proporções do que ocorreu em uma das áreas mais preservadas do país, na região de Alto Paraíso, São Jorge, Cavalcanti, Teresina de Goiás e Colinas.

– Temos espécies que se recuperam mais rápido, mas com certeza perdemos espécies aqui que, em muitos, não teremos novamente – lamenta Tatagiba.

A reabertura do parque na próxima semana é a principal demanda das centenas de proprietários de pousadas, restaurantes e comércios que, nos últimos dias, viram o turismo desaparecer. Hotéis tiveram reservas canceladas. Nas ruas das cidades, o que se via até sexta-feira era a movimentação de agentes públicos e voluntários no combate ao incêndio.

Criado em 1961, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros nasceu com uma área de 650 mil hectares. Década após década, porém, essa área passou por sucessivos cortes, até chegar ao tamanho de 65 mil hectares. Em 2003, um decreto chegou a ampliar a área para 235 mil hectares, mas liminares dadas pela Justiça a produtores rurais conseguiram derrubar a ampliação do parque.