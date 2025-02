Mulher morre em acidente na RS-101, em Mostardas

Um homem ficou preso às ferragens e precisou ser socorrido com a utilização de um helicóptero do Corpo de Bombeiros. Arquivo pessoal / Divulgação

Uma mulher morreu vítima de um acidente de trânsito no começo da tarde deste domingo (2) na RS-101. O caso ocorreu no quilômetro 192, em trecho de Mostardas, no Litoral Médio, por volta de 12h30min.

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), um Fiat Siena colidiu de frente com um Fiat Uno após o motorista do Siena tentar uma ultrapassagem. Uma passageira do Siena morreu no local. Ela foi identificada como Teresinha de Fátima Vieira, de 53 anos.

O motorista do mesmo veículo ficou preso às ferragens e precisou ser socorrido com a utilização de um helicóptero do Corpo de Bombeiros. Ele foi encaminhado até a Unidade de Pronto Atendimento de Imbé. Não há informações sobre o estado de saúde dele.