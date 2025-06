Obra impacta trânsito na Perimetral Ruben Bento Alves, em Caxias do Sul

Começaram nesta segunda-feira (2) as obras de implantação de uma nova rede de drenagem na Perimetral Ruben Bento Alves, no cruzamento com a Rua Moreira César, em Caxias do Sul. A intervenção tem como objetivo combater acúmulos de água sobre a pista, que forma lâminas d’água e oferece risco aos motoristas, especialmente em dias de chuva intensa.