Mulher morre em acidente de trânsito na BR-470, em Triunfo

Uma mulher de 40 anos morreu na noite de sexta-feira (21) em Triunfo, na Região Carbonífera. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima estava numa motocicleta, que se envolveu num acidente com outros dois veículos. O nome da vítima não foi divulgado até o momento.

A colisão aconteceu por volta das 19h30min, no quilômetro 334,5 da BR-470. A vítima seguia numa Honda NXR 160 Bros, de Triunfo, junto de uma jovem de 24 anos, que também ficou ferida.

As duas colidiram com um Uno Mille, de Canoas, e um Fiat Mobi, de Triunfo. A mulher morreu no local e a jovem foi socorrida, com ferimentos graves.





Outros acidentes

Viamão

Uma colisão entre dois carros, na RS-040, causou a morte de um idoso e uma criança de oito anos. Outras três pessoas ficaram feridas. O condutor foi identificado como Delmar José Recktenvald, de 60 anos.

Ele estava em um Volkswagen Gol que atingiu um Peugeot 207 na altura da parada 66, antes do pedágio de Águas Claras, no quilômetro 17 da rodovia. A outra vítima foi identificada como Júlia Borba Ramos, que morreu no Hospital de Viamão.

Passo Fundo

Dois jovens de 23 anos morreram e uma pessoa ficou ferida na madrugada deste sábado (22), em um grave acidente de trânsito, no centro de Passo Fundo, no norte do RS.

O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Nascimento Vargas e Coronel Chicuta, no centro, por volta de 0h20min. Uma Honda HR-V e um Vectra colidiram na área central.

Os dois ocupantes da caminhonete morreram no local. Eles foram identificados como Pedro Leonardo Fossatti e Júlhia Spuldaro Rabuske, ambos de 23 anos.

Canoas

Na BR-116, em Canoas, um homem, ainda não identificado, morreu atropelado por um carro, próximo à praça do avião. Segundo a PRF, o pedestre foi atingido por um Fiat Fashback.

Lajeado

Outro atropelamento foi registrado no Estado, em Lajeado, no Vale do Taquari. Uma mulher morreu após ser atingida por um veículo na Avenida Senador Alberto Pasqualini, no centro da cidade.

O acidente aconteceu por volta das 9 horas deste sábado (22). O motorista de uma Zafira atingiu a vítima. A mulher que morreu no acidente não teve o nome divulgado.