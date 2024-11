Ao fim do feriadão da Proclamação da República, a expectativa é de que as estradas tenham fluxo intenso de carros saindo do Litoral Norte do Estado. Na manhã deste domingo (17), o movimento é tranquilo e aumenta gradualmente, com um fluxo de cerca de 75 carros por minuto passando na freeway pelo pedágio de Santo Antônio da Patrulha (estimativa das 10h). A partir de aproximadamente cem carros, é esperado que pontos de lentidão comecem a aparecer.