Uma pessoa morreu em um acidente de trânsito, na tarde deste sábado (30), em Restinga Sêca, na região central do Rio Grande do Sul. O óbito aconteceu após a colisão entre um veículo de passeio e um caminhão, por volta das 15h, no quilômetro 212 da RS-287, segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM).