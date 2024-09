Um atropelamento na noite desta sexta-feira (6) causou a morte de um pedestre que tentava atravessar a pista, à altura do km 325 da BR-158, em Santa Maria. O acidente, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ocorreu nas proximidades do acesso para a estação rodoviária da cidade. A vítima, cuja identidade não foi divulgada, tinha 70 anos.